О компании

— Для гаража. По желанию клиента они могут быть откатными, подъемно-откидными, рулонными, секционными. Современный привод гарантирует эффективную работу оборудования при любых погодных условиях. Специальное уплотнение и использование полимеров позволяет сохранить внутри помещения идеальный микроклимат.

— Промышленного предприятия работающего в любой сфере. Мастер снимет точный размер проема с учетом его конфигурации. Мы предлагаем ворота для магазина, склада или промышленного цеха. Не имеет значения, чем занимается предприятие, мы оборудуем его современными, удобными, надежными воротами.

— Секционная конструкция гарантирует рациональное использование пространства склада или цеха. Открываясь вверх, механизм фиксирует полотно под потолком. Могут монтироваться в любом проеме, гарантируя на 14 см дополнительной высоты для проезда автомобиля. Специальный каучуковый уплотнитель создает идеальные условия внутри помещения независимо от внешней температуры.

— Рулонная конструкция помогает более эффективно использовать все пространство помещения и надежно защищает от несанкционированного проникновения. Высококачественные алюминиевые направляющие не боятся коррозии и резких перепадов температур.

— Сэндвич-панели толщиной 42 мм гарантируют хорошую звуко и теплоизоляцию секционных ворот. Они монтируются в любых проемах сложной конфигурации и надежно защищают помещение.



Ворота по индивидуальным размерам

Наш интернет магазин пользуется репутацией надежного, добропорядочного партнера. Мы предлагаем ворота и автоматику с установкой по доступной цене. Для оформления заявки достаточно позвонить или заполнить бланк заказа на сайте. Стоимость каждого изделия рассчитывает специалист с учетом всех требований заказчика. Мы предлагаем сэкономить до 30% от рыночных расценок. Продукция Российского качества обеспечивает эффективную защиту дома, гаража или магазина. Стоимость ворот или автоматики зависит от выбранной модели и наличия дополнительных функций. Окончательная цена формируется индивидуально, клиент вправе заказать любое дополнительное оборудование, имеющееся в наличии.Жилой дом, магазин, склад или производственный цех должны иметь удобные, прочные и надежные ворота. «КАВ» предлагает частникам или крупным подрядчикам отличную возможность оборудовать помещение идеальным средством защиты, совмещающим функциональность, привлекательность и долговечность. Компания предлагает ворота с профессиональным монтажом, послепродажным обслуживанием.Стремясь максимально полно удовлетворять потребности заказчиков, наше предприятие предлагает гаражные и промышленные ворота разных размеров. Мы используем древесину для внешней отделки. Алюминиевый профиль для создания прочного каркаса. Приводы для удобного и эффективного использования. Цена автоматических ворот для каждого клиента индивидуальна. Специалисты учитывают выбранную конструкцию, размеры проема, систему автоматизации, контроля, материалы. Используем при отделке натуральное дерево, сэндвич панели, сверхпрочный алюминиевый профиль. Среди дополнительных опций можно выбрать окно, калитку. Большая цветовая гамма гарантирует уникальность каждого изделия. Установка ворот под ключ. Поставим ворота любого размера за один рабочий день.





Преимущества сотрудничества с нашей компанией

— Безукоризненная репутация и многочисленные положительные отзывы. Достаточно посетить официальный сайт предприятия.

— Разветвленная сеть сервисного обслуживания. Предоставление услуг по наладке и обслуживанию.

— Используются только лицензированные, оригинальные запасные части и узлы.

— Предлагаемая продукция долговечна, надежна и экологически безопасна. Гарантийный срок службы пять лет. Безопасность подтверждается сертификатами.

— Немедленно реагируем на любую заявку. С момента поступления заказа проходит не более суток.

Качество и гарантии товара компании «КАВ»

Для тех, кто заботится о безопасности и комфорте наши предложения подходят оптимально. Идеальное сочетание немецкого качества, надежности и привлекательности. Позвоните или оставьте заявку на сайте мы откликнемся в течение суток. При необходимости мастер быстро выедет на место, бесплатно снимет размеры, даст нужные разъяснения и предложит модель, идеально отвечающую потребностям клиента. Мы доставим заказ, выполним монтаж.Обращайтесь в нашу компанию